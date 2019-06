Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Wall Street eröffnet kaum verändert - Hoffnung auf Signal für sinkende Zinsen

New YorkBörsianer rechnen nicht damit, dass die amerikanische Notenbank am Mittwoch den Leitzins senkt - erwarten aber ein Signal, dass es zu einem derartigen Schritt in den kommenden Monaten kommt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete kaum verändert bei 26.080 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent zu auf 2891 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,3 Prozent auf 7819 Punkte.