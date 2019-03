Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Wall-Street eröffnet leicht im Minus – Abercrombie-Aktien sind gefragt

New YorkDie Leitindizes an der Wall Street, Dow Jones, Nasdaq und S&P 500, notierten zur Eröffnung am Mittwoch leicht im Minus. Es fehle an Impulsen, um die Kurse in die eine oder andere Richtung zu bewegen, sagte Scott Brown, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Raymond James. „Dieses Hin und Her wird noch eine Weile weitergehen, bis das Bild in Sachen Handelsstreit klarer wird.“