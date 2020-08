Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Wall Street startet schwach – Curevac-Papiere legen um elf Prozent zu

„Das Fed-Protokoll war ein Realitäts-Check, dass sie da draußen Dinge sehen, über die sie besorgt sind“, sagte Anlageexperte Jeffrey Corliss vom Broker RDM Financial Group. Einige US-Notenbanker wiesen in der jüngsten Sitzung der Federal Reserve laut den am Mittwochabend veröffentlichten Protokollen darauf hin, dass der Aufschwung am US-Arbeitsmarkt schon jetzt an Fahrt verliere. Sie hielten daher zusätzliche Konjunkturstützen für nötig.