Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Wall Street startet schwächer – Anleger warten auf Ergebnisse im Handelsstreit

New YorkAn der Wall Street verloren die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 zur Eröffnung am Dienstag bis zu 0,3 Prozent. Investoren rechneten mit einem Abkommen zur Beilegung des Zollstreits und hätten sich entsprechend positioniert, sagte Hussein Sayed, Chef-Anlagestratege des Brokerhauses FXTM. „Daher werden die Details der Vereinbarung darüber entscheiden, ob die Rally weitergeht oder endet.“ Einem Insider zufolge ist eine Einigung in greifbarer Nähe.