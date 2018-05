Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Einzelhandel verhilft Wall Street ins Plus

New YorkDie US-Börsen haben am Mittwoch im Plus geschlossen. Der Dow-Jones-Index stieg um 0,3 Prozent auf 24.769 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legte um 0,4 Prozent auf 2722 Stellen zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,6 Prozent auf 7398 Zähler.