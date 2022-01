Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Freundliche Eröffnung an den US-Börsen – Sorgen vor aggressiveren Zinserhöhungen lassen nach

Dagegen ist die Arbeitslosigkeit in den USA ist zu Jahresbeginn überraschend gestiegen. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe nahm in der vergangenen Woche um 23.000 auf 230.000 zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten dagegen einen Rückgang auf 200.000 prognostiziert.