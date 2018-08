Dow Jones, S&P 500, Nasdaq : Schwacher Handelsstart an der Wall Street – Tesla-Aktie legt deutlich zu

New YorkDer Dow Jones ist am Donnerstag nach Eröffnung um 0,7 Prozent gefallen, während der S&P 500 und der Nasdaq je ein halbes Prozent verloren haben. Nach dem Willen Donald Trumps sollen chinesische Einfuhren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar mit einem Sonderzoll von 25 Prozent belegt werden. China ist nach eigenen Angaben auf eine Eskalation gut vorbereitet. „Wegen der Spannungen scheuen die Anleger heute das Risiko“, sagte Marktanalyst Naeem Aslam vom australischen Broker Think Markets.