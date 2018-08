Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street bleibt nah dran an ihren Rekordhochs

Zu den Favoriten an der Wall Street zählten am Donnerstag die Titel von Jack In The Box. Sie verteuerten sich um sieben Prozent, nachdem die Schnellrestaurant-Kette einen überraschend hohen Quartalsgewinn bekannt gegeben hatte. Außerdem will das Unternehmen in den kommenden vier Jahren eine Milliarde Dollar für Dividenden und Aktienrückkäufe ausgeben.