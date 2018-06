Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street eröffnet leicht im Plus

FrankfurtAuch an der Wall Street lässt der Handelsstreit der USA mit den großen Wirtschaftsmächten die Anleger nicht los. Der Dow Jones, der S&P 500 und der Nasdaq-Composite stiegen zum Handelsstart am Mittwoch um je etwa 0,4 Prozent. Mit Erleichterung reagierten die Anleger auch in New York auf die Nachricht, dass die US-Regierung auf ausdrücklich gegen China gerichtete Maßnahmen zur Beschränkung von Investitionen verzichten will.