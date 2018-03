Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street eröffnet schwächer

Börsianer äußerten die Sorge, dass Handelskonflikte die Ergebnisse von US-Firmen belasten könnten. Die Rally an der Wall Street sei vom hohen Gewinnwachstum der Unternehmen getragen worden, erklärte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets in Frankfurt. „Den Großteil ihrer Gewinne machen die gelisteten Aktiengesellschaften aber nicht in den USA, sondern im Ausland.“