Drogeriekette: Walgreens prüft wohl Verkauf an Finanzinvestoren

Die Beteiligungsgesellschaften hätten in ersten Verhandlungen ihr Interesse an einer Übernahme signalisiert. Walgreens habe die Investmentbank Evercore Partners damit beauftragt, eine mögliche Transaktion zu prüfen. Das Unternehmen ist an der Börse rund 55 Milliarden Dollar wert. Per Ende August belief sich die Verschuldung auf 17 Milliarden Dollar.