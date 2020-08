Edelmetall Goldpreis setzt Höhenflug fort

Der Goldpreis hat seine Rekordjagd am Donnerstag ungebremst fortgesetzt und erneut eine Höchstmarke erreicht. An der Börse in London wurde das Edelmetall am frühen Nachmittag für 2064,99 US-Dollar je Feinunze (rund 31,1 Gramm) gehandelt und damit so hoch wie noch nie. Zuletzt wurde der Goldpreis vor allem durch die Sorge vor einer neuen Zuspitzung der Coronakrise angetrieben und hatte bereits zur Wochenmitte einen Höchststand markiert. Seit Beginn des Jahres hat Gold etwa 36 Prozent an Wert gewonnen. Auch in Euro gerechnet war Gold am Donnerstag mit 1743 Euro so viel wert wie noch nie.