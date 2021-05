Die neuen Börsenseiten der WirtschaftsWoche (www.wiwo.de/boerse) geben diesen schnellen Überblick. Als WiWo-Leser mit einem besonderen Interessen am Thema Börse haben Sie als erste die Chance, einen Blick auf die neuen Seiten zu werfen. Noch ist die Seite zwar „work in progress“ und wird in den nächsten Wochen sukzessive um weitere Kursdaten, Indizes und Funktionalitäten erweitert, aber schon jetzt ist uns Ihre Meinung wichtig. Bitte stimmen Sie über das neue Börsenangebot der WirtschaftsWoche in unserer Umfrage ab. (Den Link dazu finden Sie am Ende des Beitrags noch einmal.) In der Umfrage können Sie uns auch schreiben, wo sie Verbesserungen wünschen oder was Ihnen fehlt.