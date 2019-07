Euro/Dollar : Der Euro gibt etwas nach – britisches Pfund weiterhin auf Talfahrt

Am Devisenmarkt rückte die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed immer stärker in den Fokus, die an diesem Mittwochabend (MESZ) erwartet wird. Anleger rechnen nach klaren Signalen der amerikanischen Notenbanker fest mit der ersten Zinssenkung in den USA seit mehr als zehn Jahren. Im Tagesverlauf könnten aber auch zahlreiche wichtige Konjunkturdaten für Impulse sorgen, darunter Stimmungsdaten aus den Unternehmen der Eurozone und Kennzahlen zur Preisentwicklung in den USA.