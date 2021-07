Euro/Dollar Euro verteidigt Kursgewinne – Konjunkturdaten im Blick

Im weiteren Tagesverlauf bleibt der Fokus auf Konjunkturdaten gerichtet. Es stehen zahlreiche Kennzahlen auf dem Programm, die für neue Impulse sorgen könnten. In der Euro-Zone werden Daten zur Wirtschaftsentwicklung der führenden Volkswirtschaften erwartet. In den USA folgen am Nachmittag Daten zur Preisentwicklung und zum Konsumklima, die am Markt stark beachtet werden.