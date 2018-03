Extreme Schwankungen beim Pfund: Sterling im Visier von Spekulanten

LondonInnerhalb von Sekunden ist am Dienstag das britische Pfund im Vergleich zum US-Dollar um 1,5 Prozent gestiegen - gut zwei Wochen vor der Entscheidung der Briten, ob sie in der EU bleiben wollen oder nicht. Diese extreme Volatilität könnte möglicherweise weitergehen. Denn die Erwartungen für die Schwankungen der britischen Währung in den nächsten Monaten haben vor dem Referendum am 23. Juni ein neues Sieben-Jahres-Hoch erreicht.