FrankfurtDer Finanzdienstleister Grenke steigt in den MDax auf. Die Grenke-Papiere ersetzen die Aktien von Wacker Chemie, die in den SDax absteigen, wie die Deutsche Börse am Mittwochabend mitteilte. Den Kleinwerte-Index verlässt Vossloh. Der Bahninfrastruktur-Spezialist wird durch die Medizintechnik-Firma Eckert & Ziegler ersetzt.