Finanzmärkte im Aufschwung: Geplanter Regierungswechsel beflügelt südafrikanische Börsen

Die Landes-Währung wertete ebenfalls auf: Ein Dollar verlor am Mittwoch 1,4 Prozent und war mit 11,78 Rand so billig wie zuletzt vor knapp drei Jahren. Ein Regierungswechsel sei aber noch lange nicht in trockenen Tüchern, warnte Derivate-Händlerin Gillian van Heerden vom Brokerhaus Tradition Futures. „Zuma könnte noch etwas im Ärmel haben.“