Fitness-Startup: Peloton strebt bei Börsengang über eine Milliarde Dollar an

Das in New York ansässige Startup wurde 2012 gegründet. Es liefert Trainingsräder nach Hause, wo Kunden über eine Mitgliedschaft dann Fitnesskurse abrufen können. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (per 30. Juni) verdoppelte Peloton zwar den Umsatz auf 915 Millionen Dollar. Gleichzeitig schwoll der Verlust jedoch auf 196 Millionen Dollar an nach zuvor 48 Millionen Dollar.