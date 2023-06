Formwechsel von Abo Wind „Minderheitsaktionäre verlieren keinen Einfluss“

WirtschaftsWoche: Abo Wind will die Rechtsform wechseln, von der Aktiengesellschaft (AG) zur Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA). Bei Kleinaktionären sorgt das für Unmut, weil die Gesellschafter einer KGaA, die Komplementäre, mehr Rechte haben als der Vorstand einer AG. Können Sie nachvollziehen, dass Kleinanleger verärgert sind und um ihren Einfluss fürchten?

Karsten Schlageter: Derzeit befinden wir uns in der Phase der Prüfung. Aber schon die bloße Möglichkeit einer Veränderung hat Unsicherheit erzeugt. Der begegnen wir mit verstärkter Kommunikation. Für langfristig orientierte Aktionäre würde der Formwechsel Vorteile bringen. Denn in der Rolle als Komplementäre würden die Gründerfamilien ihren maßgeblichen Einfluss auf Abo Wind behalten, der uns in den vergangenen 27 Jahren stark gemacht hat. Wir können dann weitere Kapitalerhöhungen umsetzen, ohne unsere Unternehmenskultur zu gefährden. Das Wachstum wird sich für alle Aktionäre wertsteigernd auswirken.