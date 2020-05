Gehalt Die Zahl der Einkommensmillionäre nimmt zu

In Deutschland steigt die Zahl der Menschen, die mehr als eine Million Euro Einkommen im Jahr versteuern. Im Jahr 2016 waren es 22.900 Steuerbürger und damit 1700 mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch berichtete. Durchschnittlich gaben sie ein Einkommen von 2,7 Millionen Euro an.