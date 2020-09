Geldpolitik: EZB will grüne Anleihen als Pfänder akzeptieren

Die EZB will „grüne Anleihen“ als Pfänder für ihre geldpolitischen Kreditgeschäfte akzeptieren, deren Zinskupons an Nachhaltigkeitsziele geknüpft sind. Sollten diese Papiere die übrigen Zulässigkeitskriterien für Anleihenkäufe erfüllen, könnten sie auch im Rahmen des Krisenprogramms PEPP und des APP-Programms erworben werden, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mit. Die neuen Regeln sollen ab dem Jahresstart 2021 gelten.