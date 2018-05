Handelsblatt-Club-Gespräch: Wie die Blockchain die Welt verändern wird – „Künftig ist der Programmierer dein Anwalt“

Das Unternehmen sitzt nicht im Silicon Valley. Auch nicht in Berlin, einer Hochburg der Ethereum-Entwickler. Auch nicht in der Schweiz, wo aus regulatorischen Gründen die Ethereum-Stiftung gemeldet ist und zahlreiche verwandte Unternehmen zumindest ihren juristischen Sitz haben. Sondern in der sächsischen Kleinstadt Mittweida – „Made in Germany“, heißt es stolz auf der Webseite von Slock.it.