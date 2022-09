Hohe Inflation Darum schützen inflationsindexierte Anleihen gerade nicht vor Inflation

Keine Frage: So schmerzlich wie jetzt war die Inflation für Verbraucher lange nicht mehr zu spüren. Vorläufigen Zahlen zufolge lag sie im Jahresvergleich im August in Deutschland bei 7,9 Prozent, in der Eurozone sogar bei 9,1 Prozent. Viele Menschen machen die steigenden Preise im Supermarkt an konkreten Produkten fest. Bei den einen ist es die Butter, die statt 1,99 Euro plötzlich 2,29 Euro kostet, bei anderen ist es Käse oder Milch. Spätestens der Blick auf die Gasrechnung verdeutlicht das Dilemma der Verbraucher: Alles wird teurer – wie schaffe ich es, dass auch mehr Geld reinkommt? Oder dass zumindest mein Geld nicht an Kaufkraft verliert?