Impfstoffentwickler: Curevac plant erste Kapitalerhöhung

Der Tübinger Impfstoffentwickler Curevac will die Aktionäre zum ersten Mal seit seinem Börsengang um frisches Kapital bitten. Curevac will fünf Millionen neue Aktien verkaufen, bei entsprechender Nachfrage ist eine Aufstockung um 15 Prozent möglich, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte. Zum Schlusskurs vom Montag an der US-Technologiebörse Nasdaq von 104,50 Dollar könnte Curevac damit bis zu 600 Millionen Dollar einnehmen. Meistens werden neue Aktien aber mit einem Abschlag ausgegeben, um Investoren anzulocken.