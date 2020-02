Infografik Coronavirus: Gewinner und Verlierer an der Börse

Chinas Börsen erlebten durch das Coronavirus ihren schlimmsten Kursrutsch seit 2015. Und auch westliche Konzerne verlieren an Wert: Fluggesellschaften stellen ihre Verbindungen nach China ein. Der Kaffeekonzern Starbucks muss die Hälfte seiner Läden in China schließen. Doch es gibt auch Gewinner im weltweiten Börsenchaos um das Coronavirus: vor allem in Japan.