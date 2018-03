Thorsten Polleit: Orientieren Sie sich an den Besten, nicht am Durchschnitt

Wenn ich als Schüler eine Klassenarbeit mit mittelmäßiger Note nach Hause brachte, war ich bemüht, meinem Vater klarzumachen, dass mein Abschneiden gar nicht so schlecht sei – die meisten Schüler hätten schließlich keine gute Note bekommen, und ich läge immerhin noch auf dem Durchschnitt der Klasse. Mein Vater lies das aber nicht gelten: Ich solle mich nicht an der Leistung des Durchschnitts, sondern an der der Besten orientieren, sage er. Das sei der Maßstab, an dem man sich zu messen habe, das bringe einen weiter. Wie wahr. Diese Lebensweisheit gilt natürlich auch für das Investieren.