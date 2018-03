Thorsten Polleit: Staatsanleihen – ein unmoralisches Angebot

Doch was qualifiziert sich als ethisches Handlungsprinzip? Eine Antwort lautet: Ethisch ist das Handeln, das das Eigentum respektiert – Eigentum verstanden als das Selbsteigentum eines jeden an seinem Körper und an den Dingen, die man rechtmäßig, ohne Aggression gegen andere, erworben hat. (Das ist übrigens eine logisch nicht hintergehbares Prinzip: Man kann ihm nicht widersprechen, ohne sich dabei in einen Selbstwiderspruch zu verstricken.)