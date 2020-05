Kapitalmarkt: Reimanns geben Startschuss für Jacobs-Börsengang

Die Kaffee-Holding JDE Peet's um die Marken Jacobs und Douwe Egberts will ihren milliardenschweren Börsengang offenbar trotz der Coronakrise in die Tat umsetzen. JDE Peet's wolle am Dienstag den offiziellen Startschuss für eine 1,5 bis 2,0 Milliarden Euro schwere Emission an der Amsterdamer Börse Euronext geben, sagten mehrere mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Montag.