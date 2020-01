Kölner Verlag Bilanzen von Bastei Lübbe sind voller Fehler

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Konzernabschlusses war aufgrund der langen Vorlaufzeit in der Programmplanung (18-24 Monate) sowie der rückläufigen und unterplanmäßigen Investitionen in Autorenhonorare von einem höheren Risiko auszugehen, dass dieses Umsatzziel nicht erreicht wird, so die Berliner Prüfstelle. Damit verstoße Bastei gegen Vorschriften des Handelsgesetzbuches. Darüber hinaus wurde die Entwicklung von Rückläufern (sogenannten Remissionen), einschließlich der Entwicklung der Rückstellung für Remissionen im Hinblick auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht hinreichend erläutert.