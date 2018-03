Kommunikation von Chefwechsel: Deutsche Börse droht Bußgeld durch die Bafin

Die Bafin leitete daraufhin eine Untersuchung ein, ob die Deutsche Börse Investoren mit der Mitteilung getäuscht hat. Hier hätten sich allerdings „keine Anhaltspunkte für einen Verstoß ergeben“, erklärte die Bafin-Sprecherin am Mittwoch.

Im September 2017 verständigten sich die Deutsche Börse und Kengeter dann mit dem Staatsanwalt, die Verfahren gegen das Unternehmen und den Vorstandschef gegen Geldauflagen einzustellen. Doch die Finanzaufsicht Bafin machte Finanzkreisen zufolge anschließend in einem Brief an das Gericht klar, dass sie den Vergleich ablehnt.