KPMG-Studie: Deutsche Start-ups bleiben höchst attraktiv für Wagniskapital

Auffallend ist: Ein Großteil der Summe fließt in Mega-Deals und in die Schaffung von Einhörnern – damit sind Geschäftsmodelle gemeint, die mit mindestens einer Milliarde Dollar bewertet werden. In Frühphasen halten sich die Geldgeber hingegen immer mehr zurück, wie aus einer Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hervorgeht.