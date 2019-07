Kryptowährung: Bitcoin profitiert vom anstehenden „Halving“

Auslöser der aktuellen Rally ist das 2020 anstehende sogenannte Halving. Damit bezeichnen Experten die Halbierung der Bitcoin-Menge, die in einem bestimmten Zeitraum durch „Schürfen“ neu geschaffen werden kann. Diese Angebotsverknappung ist in der Bitcoin-Software angelegt und soll Inflation verhindern. In voraussichtlich 100 Jahren soll der letzte Bitcoin geschürft werden.