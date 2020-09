Leasing-Spezialist Shortseller gegen Grenke: Neues Wirecard oder kurzes Kursbeben?

Die Aktie von Grenke verliert am Dienstag 20 Prozent, auch die Anleihen kommen ähnlich stark unter die Räder. Der Leasing-Spezialist aus Baden-Baden ist ins Visier von Fraser Perring geraten. Der Brite ist der Kopf der Viceroy Research Group und hat einen 64-seitigen Bericht verfasst, in dem er Grenke viele Punkte vorwirft. Die reichen von betrügerischen Transaktionen verbundener Personen bis zu Geldwäschevorwürfen bei der Grenke Bank, einem schrumpfenden Markt, nicht vorhandenen Kontrollen und und und. Der Bericht trägt den Titel Grenke – For your Fraud financing needs, was man übersetzen kann mit „für Ihre Betrugsfinanzierungsbedürfnisse“. Das Muster der Angriffe ist immer ähnlich, so hat es Fraser schon bei Wirecard gemacht, und das ist jetzt sein Trumpf. Da sich seine Vorwürfe damals als sehr substanziell erwiesen haben, erreicht er sein erstes Ziel auch jetzt sehr schnell: Wetten auf fallende Kurse haben sich bei dem Kurssturz der Aktie ausgezahlt.