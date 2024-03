Leben mit Aktien Private Equity in Deutschland: Investorentraum und -alptraum

Mutares ist erwachsen geworden, hat Büros an 13 Standorten, von Helsinki bis Shanghai. Seine Beteiligungen kommen zusammen auf grob fünf Milliarden Euro Jahresumsatz. Vergangenen Dezember stieg die Aktie in den Nebenwerteindex SDax auf. Bei einer so starken Entwicklung und einer so verlockenden Dividende müsste der Kurs eigentlich noch höher stehen. Anleger verlangen aber offenbar eine Sicherheitsmarge. Vielleicht, weil sie bei Aurelius gesehen haben, wie schnell Aktionäre von Beteiligungsgesellschaften vom Geschäftserfolg abgeschnitten werden können.



