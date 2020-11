Londoner Börse: LSE macht EU Zugeständnisse für Refinitiv-Übernahme

Die Zugeständnisse seien Teil eines Pakets, das die LSE am Donnerstag in Brüssel vorgelegt habe, um die Kartellwächter umzustimmen, sagten die Insider. Dazu gehört auch der Verkauf der Mailänder Börse an den Konkurrenten Euronext. Für die Borsa Italiana hatte sich auch die Deutsche Börse interessiert. Die Mehrheit an Refinitiv gehört dem US-Investor Blackstone, 45 Prozent der Anteile liegen beim Reuters-Eigentümer Thomson Reuters.