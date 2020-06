Manipulierte Aktienkurse Börsenskandal: Spekulant gesteht Manipulation

Verhandelt wird nur einer von mehreren Fällen, die die Staatsanwaltschaft dem ehemaligen Analysten und Buchautor ursprünglich vorwarf: Der heute 42 Jahre alte Mann gründete 2008 eine Aktiengesellschaft mit Sitz in den Niederlanden. Anschließend beauftragte und bezahlte er Komplizen für positive Empfehlungen in deren Börsenbriefen. Nachdem die Aktie wie gewünscht in die Höhe schoss, stieg der Angeklagte mit sechsstelligem Gewinn wieder aus.