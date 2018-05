Musterdepots: „Mehrheit der Anleger agiert zu hektisch“

Cisco Systems berichtet am Mittwoch Zahlen für das dritte Quartal. Die Aktie des Netzwerkausrüsters haben wir in einer sehr volatilen Marktphase im März aufgrund eines Stop-Loss-Limits verkauft. In der Nachbetrachtung war das etwas verfrüht, da die Aktie vom April-Tief von 33,14 Euro bis 38,85 Euro wieder angestiegen ist. Dies ist auch an deutschen Börsen der höchste Kurs seit 17 Jahren, weil die Schwäche der amerikanischen Währung durch den Kursanstieg überkompensiert werden konnte. Bei einer Kursschwäche sind wir gewillt, Cisco Systems wieder zu kaufen.