Nach Aufsichts-Bedenken: Windhorst gewinnt deutsche Unternehmer für H2O-Bondrückkauf

Die Transaktionen mit Evergreen haben bereits begonnen und sollten bis Ende September abgeschlossen sein, erklärte H2O-Chef Bruno Crastes in einer Stellungnahme per E-Mail. Die Fondsgesellschaft befinde sich in konstanten Gesprächen mit Evergreen und Lars Windhorst, um sicherzustellen, dass der Deal pünktlich abgeschlossen werde, fügte er hinzu.