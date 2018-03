Dax rutscht unter 12.000 Punkte

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland nachgegeben. Der Dow Jones beendete die Sitzung 1,7 Prozent und der Nasdaq 1,3 Prozent tiefer. Der S&P500 fiel um 1,3 Prozent. In Tokio gab der Nikkei-Index am Freitag um 2,5 Prozent auf 21.182 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,5 Prozent auf 3259 Punkte.