Neue Rally: Die Bitcoin-Bullen sind zurück

Das sieht auch Erik Voorhees, Gründer des Start-ups Shapeshift, so. „Es ist ziemlich eindeutig, dass es diese Zyklen gibt“, sagte er. Doch die Kryptowelt sei noch lange nicht am Ende. Shapeshift ermöglicht es Nutzern unter anderem, schnell und einfach eine Kryptowährung in eine andere umzuwandeln, ohne sie vorher umständlich in Dollar oder Euro umtauschen zu müssen.