Neuemission: Finanzinvestor EQT gibt Preisspanne für Börsengang bekannt

Die 1994 gegründete EQT gehört bisher – wie in der Branche üblich – seinen Managern. In den EQT-Fonds stecken rund 40 Milliarden Euro. Dem Investor gehören Unternehmen mit zusammen 19 Milliarden Euro Umsatz und 110.000 Mitarbeitern. Der deutschsprachige Raum zählt zu den bevorzugten Regionen, in denen EQT nach Firmen sucht.