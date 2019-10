Neuemission: Gute Nachfrage nach Aktien von Börsenkandidat Software One

Das Unternehmen bietet seine Aktien in einer Preisspanne zwischen 16,50 und 21 Franken an und will voraussichtlich am 25. Oktober an die Schweizer Börse. Die Gesellschaft kommt damit auf einen Börsenwert von bis zu 3,2 Milliarden Franken. Im September hatten Insider den Börsenwert der Firma auf vier Milliarden Franken (3,7 Milliarden Euro) geschätzt.