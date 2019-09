Neuemission: Yachtbauer Ferretti will an die Börse

Der italienische Luxusboothersteller Ferretti strebt wieder an die Börse. Die Aktienplatzierung soll das Unternehmen, dessen Yachten unter anderem von US-Schauspieler George Clooney gekauft werden, mit bis zu einer Milliarde Euro bewerten, wie Ferretti am Montag mitteilte. Anvisiert werde ein Listing an der Mailänder Börse.