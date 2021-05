Nikkei, Topix und Co.: Asiatische Anleger vor Veröffentlichung der US-Jobdaten verunsichert

„Es fühlt sich an wie ein Markt, der angesichts der Unsicherheit über das Zusammenspiel zwischen der gefürchteten Inflation und der erhofften Wachstumserholung nach einer Richtung sucht“, sagte Patrik Schowitz, Anlagestratege bei J.P. Morgan. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent tiefer bei 28.929 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,6 Prozent und lag bei 1936 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent.