Nikkei, Topix & Co: Asiatische Börsen geraten durch Corona-Sorgen und EU-Gipfel ins Straucheln

Die Anleger an den asiatischen Börsen haben sich am Montag zunächst pessimistisch gezeigt. Ein Anstieg der weltweiten Coronavirus-Fälle, insbesondere in den USA, drückte die Kauflaune und der Fokus der Investoren verlagerte sich auf das Gipfeltreffen der Europäischen Union, auf dem die Staats- und Regierungschefs über einen Plan zur Wiederbelebung der von der Coronavirus-Pandemie gebeutelten Volkswirtschaften feilschen.