Nikkei, Topix und Co. Asiatische Börsen halten Kursgewinne

05. August 2021

Anleger in Asien beschäftigt weiterhin die Sorge vor dem Durchgreifen chinesischer Behörden, vor allem im Technologiesektor. Trotzdem liegen die wichtigsten Indizes am Vormittag in der Gewinnzone.