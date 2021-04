Nikkei, Topix und Co.: Asiatische Börsen zeigen sich weiter optimistisch

Das erneute Bekenntnis der US-Notenbank Fed zu einer ultra-lockeren Geldpolitik treibt auch die Kurse an den asiatischen Börsen an. Japanische Aktien stiegen am Freitag auch wegen der wachsenden Erwartungen, dass Unternehmen in den kommenden Tagen gesunde Gewinne melden und optimistische Prognosen herausgeben werden.