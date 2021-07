Nikkei, Topix und Co.: Asien-Börsen folgen der Wall Street ins Plus

Nach den Rekordständen der Wall Street klettern auch die asiatischen Börsen am Dienstag höher. Die Investoren blicken optimistisch auf die Gewinnsaison für das zweite Quartal und eine Reihe von Wirtschaftsdaten einschließlich wichtiger US-Inflationszahlen, die im Laufe des Tages erwartet werden. „Finanzwerte sind seit fast zwei Monaten unbeliebt, da sich die Renditekurven abgeflacht haben und die Reflationswetten aufgelöst wurden. Mit der bevorstehenden Gewinnsaison und den (10-jährigen) US-Renditen, die jetzt so aussehen, als hätten sie einen Tiefststand erreicht, könnten wir eine gewisse Rückkehr in Banken sehen“, so Analysten der ANZ.