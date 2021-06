Nikkei, Topix und Co.: Asien-Börsen verlieren nach Fed-Entscheidung auf Wochenbasis

Die Börse in Tokio hat sich am Freitag etwas uneinheitlich gezeigt. Zunächst legten die asiatischen Aktien leicht zu, mussten aber insgesamt einen Wochenverlust hinnehmen, während der US-Dollar in der Nähe des Zweimonatshochs aus Furcht vor einer vorzeitigen Zinswende durch die US-Notenbank verharrte. „Was ziemlich offensichtlich ist, ist, dass der Inflationsgeist beginnt, aus der Flasche zu schlüpfen und das wird kurz- bis mittelfristig ein wichtiger Treiber für die Zinssätze sein“, sagte James McGlew, Geschäftsführer der Corporate Stockbroking bei Argonaut in Perth.